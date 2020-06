Horecamagnaat ziet toekomst voor veel horeca somber in: 'Het gaat gruwelijk slecht'

Yip zegt dat in het Financieele Dagblad. 'Ondernemers stapelen schuld op schuld en eigenlijk hebben ze geen toekomst.' Ook zegt hij: 'Ik overleef de crisis wel, maar welk perspectief hebben zaken van tachtig vierkante meter zonder terras? Ik denk dat het nog wel minimaal een jaar duurt voordat bepaalde zaken weer enigszins vol zitten.'

Yip praat geregeld met ondernemers, met de gemeente en met vastgoedbedrijven. Hij zegt dat acht van de tien ondernemers die hij spreekt, technisch failliet zijn. Kansloos.

Opkopen

Hij pleit voor realisme bij verhuurders van de panden, de overheid en ondernemers zelf. Dan kunnen er volgens hem juiste maatregelen worden genomen. 'De overheid zou bedrijven kunnen opkopen, zoals bij de boeren. Maar ook vastgoedverhuurders en banken moeten in actie komen.'

Hij noemt ook de mogelijkheid van omzetafhankelijke huur. 'Niks doen is geen optie. Anders hebben we het in Amsterdam straks niet over negen straatjes, maar over de lege straatjes.'