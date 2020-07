Gemeente trekt 1,2 miljoen euro uit om coronaschulden te voorkomen

De gemeente trekt 1,2 miljoen euro extra uit om schulden van Amsterdammers die door de coronacrisis zijn geraakt te voorkomen. 'Op het gebied van schuldenproblematiek zitten we op dit moment nog in de stilte voor de storm', aldus wethouder Armoede Marjolein Moorman (PvdA).

Het geld wordt gebruikt om de bestaande Amsterdamse aanpak vroegsignalering uit te breiden. Daarbij bezoeken schuldhulpverleners Amsterdammers met betalingsachterstanden om ze te helpen bij hun financiële problemen, zodat problematische schulden voorkomen kunnen worden.

Het stadsbestuur vindt het zorgelijk dat groepen Amsterdammers als gevolg van de coronacrisis in geldproblemen raken. Zeker omdat het vooral inwoners raakt die zich voor de crisis al in een kwetsbare positie bevonden.

'Voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet'

'Van de vorige economische crisis hebben we geleerd dat mensen zich (te) laat melden bij de schuldhulpverlening, en dat mag niet nog een keer gebeuren. Daarom gaan we actief op zoek naar mensen die onze hulp kunnen gebruiken, om zo te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of helemaal de weg kwijt raken door schuldenstress', aldus Moorman.

De aanpak van vroegsignalering heeft succes in Amsterdam. Zo is het aantal huisuitzettingen door huurschulden in de stad fors afgenomen. Van ongeveer 1000 per jaar voor 2010 tot 78 huisuitzettingen in 2019. De gemiddelde schuld van een Nederlander bedroeg in 2019 39.000 euro, dat cijfer ligt in Amsterdam al jaren rond de 26.000 euro.