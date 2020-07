Gemeenteraad met reces: 'Heb nog genoeg om mijn hoofd over te breken'

De laatste vergadering valt samen met Keti Koti dit jaar, waarvoor er werd geschorst zodat er een minuut stilte kon worden gehouden.

Op de agenda verder het besluit om een nieuw theater in de Sloterplas te bouwen. Na nieuwe kritische adviezen over de locatie wilden de oppositiepartijen dat debat uitstellen, maar de coalitiepartijen wilden daar niets van weten. Volgens wethouder Cultuur Meliani (GroenLinks) komt er nog 'een participatieproces' waarin naast ontevreden buurtbewoners ook andere geluiden gehoord moeten worden, van mensen die het theater daar wel willen hebben.



VVD, FvD en DENK blijven onverminderd kritisch op de coronacrisisaanpak van het college en de sfeer in de raad lijkt er het afgelopen politieke seizoen niet beter op geworden. 'Ach', reageert GroenLinks-wethouder Groot Wassink, 'mij werd ook weleens verweten dat ik hard oppositie voerde. Ik weet niet of dat nu harder is dan daarvoor.'



Maar welk raadslid of welke wethouder je ook spreekt, iedereen houdt zijn hart vast over wat Amsterdam de komende maanden nog te wachten staat.



Kijk voor een verslag de video bovenaan dit artikel.