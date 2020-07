A8 richting Amsterdam vanaf zondag een maand dicht: 'Moet je naar Amsterdam dan betekent dat omrijden'

De komende maand wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de A8. Tussen de N246 en knooppunt Zaandam krijgt de rijbaan richting Amsterdam nieuw en stiller asfalt. Tijdens de werkzaamheden is de weg vier weken lang dag en nacht geheel afgesloten voor verkeer. In het AT5-programma Het Verkeer gaan we de stad uit en nemen een kijkje in Koog aan de Zaan, waar de snelweg dwars doorheen loopt.

Dat de A8 aan onderhoud toe is staat vast voor de bewoners van Koog aan de Zaan. 'Er zitten wel wat vlakken in die verbeterd kunnen worden', vertelt een van hen. De weg zorgt vooral voor veel geluidsoverlast in het dorp. 'Als er een vrachtwagen voorbijrijdt dan hoor je constant boem boem.'



Om de geluidsoverlast te verminderen wordt het asfalt op de A8 vervangen voor stil asfalt, legt omgevingsmanager Dick van der Kolk van Rijkswaterstaat uit. Dit tweelaags zeer open asfaltbeton, beter bekend als zoab, moet ervoor zorgen dat autoverkeer minder geluid veroorzaakt.

Reistijd kan oplopen tot meer dan een uur

De werkzaamheden gaan voor behoorlijk wat hinder zorgen legt Van der Kolk uit. 'Het is even door de zure appel heen.' Van zaterdag op zondagnacht 12 juli 00.30 uur tot dinsdagochtend 11 augustus 05.00 uur is de A8 richting Amsterdam afgesloten tussen de N246 en knooppunt Zaandam. Verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de A9 en de A5. Extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur. Tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein blijft de A8 gewoon open voor verkeer in beide richtingen.

Om de overlast zo kort mogelijk te houden wordt er 24 uur per dag, zeven dagen per week doorgewerkt. Op 11 augustus gaat de weg weer open.