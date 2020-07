Raad plaveit weg voor nieuwe Meervaart in Sloterplas: 'Grenzend aan beschamend'

'Ik vind het schandalig hoe het college dit prestigeproject - want kennelijk moet er nog een wethouder een groot project op zijn naam schrijven - dit er nog even snel voor het reces doorheen wil duwen', aldus Anke Bakker van de Partij voor de Dieren tijdens de laatste raadsvergadering voor dat reces.

'Ik vind het grenzend aan beschamend de wijze waarop het college hiermee aan de gang is gegaan', zegt raadslid Don Ceder (CU). Eerder deze week werden op zijn verzoek adviezen vrijgegeven die kritisch zijn over die beoogde plek op het water.

Investeringen in cultuur in Nieuw-West kunnen op zichzelf op een grote meerderheid in de raad rekenen, maar de hoogte van het bedrag (111 miljoen euro) in crisistijd en vooral de manier waarop nu voor de locatie wordt gekozen, leveren de GroenLinks-wethouders veel kritiek op.

De samenvatting van dat advies, dat de raad aanvankelijk voor ogen kreeg, was beduidend minder stellig. De oppositie vond dat wethouder Van Doorninck de raad daarmee op het verkeerde been had gezet. De wethouder vond van niet: 'Het is namelijk ook zo dat heel erg veel informatie niet per definitie tot een betere informatiepositie leidt.'



En ook de manier waarop de inspraak is georganiseerd leidde tot verwijten; eerst een besluit nemen over de plek en dan daarna draagvlak creëren. "Schijnparticpiatie', noemde Annanbel Nanninga (FvD) het.

Cultuurwethouder Meliani counterde dat inspraak over andere, in de ogen van het college, ongeschikte locaties juist tot schijninspraak zou leiden. Wel gaf Meliani toe dat 'het participatieproces' op deze manier geen schoonheidsprijs verdiende, maar dat corona daar mede debet aan was.



