Amsterdams afsteekverbod stap dichterbij, maar vuurwerkvrije jaarwisseling 'niet realistisch'

De kans wordt steeds groter dat het afsteken van vuurwerk door particulieren de komende jaarwisseling verboden is in de stad. Het stadsbestuur heeft deze week ingestemd met een aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening. Het is nu - na een inzageperiode - aan de gemeenteraad om in te stemmen met die aanpassing.

Als dat in november (dan wordt het voorstel behandeld door de gemeenteraad) ook gebeurt, dan is het afsteken van vuurwerk in de stad straks verboden. Professionele vuurwerkshows en het gooien van knalerwten en het afsteken van sterretjes blijft wel toegestaan. De huidige coronacrisis is voor het stadsbestuur geen reden om het afsteekverbod uit te stellen.

Amsterdam gaat met het afsteekverbod verder dan het landelijke verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk dat dit jaar ingaat. In andere delen van het land blijft het afsteken van sierpotten en bijvoorbeeld grondbloemen wél toegestaan.

Niet vuurwerkvrij

Ondanks het afsteekverbod zal de komende jaarwisseling niet 'vuurwerkvrij' zijn, zo schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de raad. 'Er zal een uiterste inspanning geleverd worden om een afsteekverbod te handhaven, maar we moeten realistisch zijn.'

De politie is momenteel bezig met een plan voor de handhaving van het verbod. 'Het college rekent er verder op dat de landelijke overheid en de politie aanvullende maatregelen nemen tegen de handel in- en het afsteken van illegaal vuurwerk.'

Het verbieden van de verkoop van consumentenvuurwerk in de stad kan Halsema niet. Maar om toch tot een oplossing te komen gaat de gemeente begin deze maand wel om tafel met de vuurwerkverkopers in de stad.

Nieuwe vorm

Nu het afsteken van vuurwerk zijn langste tijd gehad lijkt te hebben in de Amsterdam, wil de burgemeester wel zoeken naar een nieuwe vorm voor het feest rond oud en nieuw. Voor de 'bouw van een nieuwe traditie' is inmiddels een aanbesteding gestart. Mensen of partijen met creatieve ideeën kunnen zich bij de gemeente melden.