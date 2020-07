Grapperhaus spreekt slachtoffers anti-lhbti-geweld: 'Zwaarder straffen deel van de oplossing'

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid was vandaag op uitnodiging van het COC in de stad. De minister sprak behalve met vertegenwoordigers van het COC, ook met slachtoffers van anti-lhbti-geweld. De minister kreeg een actieplan uitgereikt, omdat betrokkenen vinden dat het kabinet te weinig doet tegen dergelijk geweld.

Dragqueen Monique de la Fressange werd in 2018 mishandeld op de Reguliersdwarsstraat toen ze op een taxi stond te wachten. Na de mishandeling kreeg ze negatieve reacties via sociale media. Zo schreef iemand haar: 'Ze hadden op je moeten schieten.' Vandaag is De la Fressange een van de slachtoffers die Grapperhaus ervan probeert te overtuigen dat er echt iets moet gebeuren.

'Ik vind het heel akelig', zegt Grapperhaus nadat hij de verhalen van De la Fressange en anderen gehoord heeft. 'Dit willen we in Nederland gewoon niet hebben, discriminatie om geslacht of seksuele geaardheid. En Amsterdam is een stad waar het al helemaal niet zo zou moeten zijn.'

En daar is het COC het roerend mee eens. Daarom stelde de belangenorganisatie een actieplan op. Daarin staan meerdere punten genoemd die volgens het COC zouden helpen om het anti-lhbti-geweld in de stad terug te dringen. 'Een daarvan is zwaarder straffen', zegt Astrid Oosenburg, voorzitter van het COC.



'Zwaarder straffen is zeker een deel van de oplossing', is Grapperhaus het met haar eens. 'A. omdat je mensen laat merken: dit pikken we niet. En B. de klieren die dit doen zijn ook echt even weg.'