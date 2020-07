Nieuwe Gaasperdammertunnel gaat morgen gedeeltelijk open

Met een lengte van drie kilometer is het de langste landtunnel van Nederland: de Gaasperdammertunnel. Na jaren van bouwen en overlast voor de buurt gaat de tunnel, die een gedeelte van de A9 in Zuidoost ondergronds brengt, gedeeltelijk open.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) opent de eerste rijbanen van de Gaasperdammertunnel tijdens een officieel moment. De tunnel moet in oktober helemaal af zijn. Verkeer richting knooppunt Diemen blijft voorlopig nog op de huidige snelweg A9 rijden.

In de afgelopen weken werd er hard gewerkt om de eerste rijbanen open te krijgen. Zo werd er belijning aangebracht en kwam er nieuwe bebording. De werkzaamheden zorgden de afgelopen dagen voor verkeersoverlast; tot de opening morgen om 13.00 uur is de A9 in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen.