Met Stadscuratorium-lid Aileen Middel langs street art: 'De stad heeft rafelranden nodig'

Al 38 jaar is Aileen Middel, ook wel bekend als Mickey of Mick La Rock, actief als graffiti-kunstenaar in de stad. Nu is ze lid van het stadscuratorium en komt op voor het belang en het behoud van Amsterdamse buitenkunst en stimuleert nieuwe kunstprojecten. Ze heeft de street art in de stad enorm zien veranderen, tot op de dag van vandaag. Ze neemt ons mee naar de belangrijkste street art-plekken van de stad.

'De stad heeft rafelranden nodig en jonge mensen kunnen zich op een plek als deze ontwikkelen, zowel sociaal, want dit is ook een ontmoetingsplek, als creatief en artistiek. En daarnaast is het een rijkdom voor de stad om zoveel kunst te hebben.'

Dat zijn er inmiddels niet veel meer. De zogenaamde Wall of Fame, onder de Amsterdamsebrug, is er nog wel steeds. Vroeger waren er veel meer plekken waar graffiti-artiesten hun gang konden gaan, zoals op de muren van het huis van bewaring op het Leidseplein, onder het Waterlooplein en langs het spoor bij Sloterdijk. Maar die plekken zijn allemaal weg en dat is zonde, zo vindt Aileen.

Daarnaast is ook opvallend dat personen, die in veel gevallen niets met streetart te maken hebben, de spuitbus of verfkwast oppakken om hun maatschappelijke of politieke mening te laten horen. Leuzen zijn weer in het straatbeeld terug te vinden; iets wat vooral in de jaren 60 tot 80 gebeurde.

