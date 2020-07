Boeren verlaten de stad weer

Rond 21.20 uur vanavond kwamen de toeterende boeren vanuit het noorden de stad in. Oorspronkelijk was het plan om naar de Dam te gaan, maar dat ging niet door. Van de Zeeburgerdijk reden ze langs het Scheepvaartmuseum richting het Mr. Visserplein.

Via de Wibautstraat werden de boeren vervolgens weer naar de Zeeburgerdijk geleid. Inmiddels verlaten ze via de Schellingwouderbrug de stad en rijden ze richting Edam, waar enkele van de boeren vandaan komen.

Contact met de politie

De boeren hadden van tevoren contact gehad met de politie, vertelde een woordvoerder van de politie eerder op de avond aan AT5. 'Ze rijden een rondje door de stad en daarna verlaten ze de stad weer', aldus een woordvoerder van de politie. 'We hebben ze gezegd dat het ongewenst is dat ze over de grachten rijden in verband met de zwakke kades.'



En daar hebben de boeren zich aan gehouden, laat de politie weten. 'Ze hebben gewoon een stuk gereden door de stad en er zijn geen ongeregeldheden voorgekomen. Links en rechts hebben we ze de goede kant op geleid, maar dat was het dan ook.'



De boeren zijn boos op de plannen van minister Schouten om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen, om zo de uitstoot van stikstof te beperken. Volgens de boeren is dat schadelijk voor de gezondheid van de dieren.