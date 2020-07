Schakers Max Euweplein zijn schaakverbod zat: 'Iedereen mag weer sporten'

Ook liefhebber Jürgen Vijfschaft is ervan overtuigd dat er gewoon veilig geschaakt kan worden. Daarom organiseerde hij een 'demonstratiepartij'. We kunnen die 1,5 meter-maatregel makkelijk handhaven, want het bord is vier bij vier meter. Je kunt ook met een stuk of tien mensen er omheen staan. En de stukken kunnen we ook voor- en achteraf desinfecteren', legt hij uit.

Meer dan een spelletje

Het is de schakers vooral te doen om de sociale cohesie die plaatsvindt rondom het schaakspel. 'Het is een belangrijke plek. Mensen ontmoeten elkaar hier. Niet alleen schakers, maar ook andere Amsterdammers en toeristen', zegt een man vlak voor zijn beurt. Een toeschouwer valt hem bij. 'Het is veel meer dan het spel alleen.'

Vijfschaft: 'Ik heb één persoon met wie ik schaak via internet, maar dat is het niet helemaal. Je moet elkaar in het gezicht kunnen kijken.'

Een plan

Stadsdeel Centrum laat in een reactie weten veel begrip te hebben voor iedereen die weer op het plein wil schaken en ze wil ook meewerken aan een plan voor hoe het straks moet als het schaakspel opengesteld kan worden. Deze week nog gaat de gebiedsmakelaar daarover met de schakers in gesprek.

Vijfschaft hoopt vurig dat dat gesprek resulteert in een plan waar vooral snel uitvoering aan kan worden gegeven, want veel langer wachten trekt de schaakfanaat niet meer. 'We hadden echt gehoopt dat het 1 juni weer zou open gaan', zegt hij. 'We missen elkaar.'