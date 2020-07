Gigantische konijnen geplaatst in berm van Westelijk Havengebied

De beelden van drie enorme konijnen zijn gisteren in de middenberm van de Nieuwe Hemweg geplaatst. Met de beelden, die in opdracht van de Amsterdamse Haven gemaakt werden, moet het gebied aantrekkelijker worden voor onder andere fietsers.

In de stad zijn de afgelopen tijd wel meer hele grote kunstwerken geplaatst. Zo kwam er op het Meerwaldtplantsoen in Slotermeer een gigantisch witbrood te staan. Het kunstwerk staat symbool voor de voedseldroppings die boven de stad werden uitgevoerd tijdens de Hongerwinter van 1944 -'45. In het Flevopark kwam een groot beeld van Piet Parra te staan. De meningen over dat beeld waren nogal verdeeld, zoals te zien is in onderstaande reportage.