Broer Mohammed drie jaar na ongeluk Nouri: 'Ik voetbal weer, ik lach weer'

Drie jaar na de hartstilstand van zijn jongere broertje Abdelhak heeft Mohammed Nouri het leven langzaam opgepakt. Hij voetbalt weer en dat was een grote stap voor Mo, want eerder verklaarde hij nooit meer een bal aan te willen raken.

In een emotioneel interview in het AD vertelt Mohammed Nouri over het moment dat hij zijn voetbalschoenen voor het eerst weer aantrok, dat voelde niet goed. 'Als je elke dag ziet dat je broertje in bed ligt, heb je geen zin om te voetballen. Ik voelde mij schuldig naar hem toe.'

Quote 'Als ik hier ben, vergeet ik alles' Mohammed Nouri

Toch stapte hij het veld op na lang aandringen van familievriend en Ajacied Donny van de Beek. Van de Beek bracht Mo naar zijn oude jeugdclub, de Veensche Boys in Nijkerkerveen. Voorheen speelde Mo bij tweededivisionist TEC, maar daar wilde hij niet naar terug. Bij zijn nieuwe club werd hij met open armen ontvangen. 'Het voetbal hier is natuurlijk minder, maar dat maakt mij weinig uit. Als ik hier ben, vergeet ik alles.' 'Zo oneerlijk is het' Hoe lang en druk zijn dag ook geweest is, Mo gaat nog iedere dag langs bij zijn broertje die woont in een speciaal verbouwd huis in Geuzenveld. Abdelhak Nouri ademt inmiddels zelf en geeft af en toe een glimlach en communiceert met zijn ogen. 'Ik zal er nooit aan wennen, kan het geen plek geven', zegt Mo. 'Maar het lukt wel steeds beter om ermee om te gaan. En ja, daar draagt het voetballen ook aan bij.'

Stiekem hoopt hij dat zijn vader volgend seizoen een keer komt kijken bij een wedstrijd van de Veensche Boys. Maar die vraag stellen aan zijn vader valt hem zwaar. 'Komt hij kijken, dan ziet hij een zoon die weer voetbalt en wordt hij geconfronteerd met het feit dat er eentje is die nog had moeten voetballen. Zo oneerlijk is het.'

Abdelhak Nouri kreeg in 2017 een hartstilstand op een trainingskamp van Ajax in Oostenrijk. Door zuurstofgebrek liep hij ernstige en blijvende hersenschade op. Ajax erkende later dat er bij de medische behandeling van Nouri op het veld fouten gemaakt zijn.