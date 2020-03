Ajax zegt contract met Nouri formeel op

Ajax heeft het contract van Abdelhak Nouri (22) dat tot juli loopt, opgezegd. Als de club dat niet had gedaan, had Nouri automatisch onder dezelfde voorwaarde contractverlenging gekregen. Ajax heeft sinds 2017 het salaris van Nouri doorbetaald.

Dat meldt De Telegraaf.

In juli 2017 zakte de middenvelder neer op het veld tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Hij liep ernstig hersenletsel op. Hij lag lange tijd in coma.

Communiceren

Vorige week maakte de familie in De Wereld Draait Door bekend dat het goed gaat met Nouri. Hij is thuis, eet, niest, boert. Ook kan hij op goede dagen communiceren met zijn wenkbrauwen of met een glimlach. Wel komt is hij sterk afhankelijk van hulp.

Sinds de wedstrijd tegen Werder Bremen keerde Ajax zijn salaris maandelijks uit. Om het contract niet automatisch door te laten lopen, moest Ajax het voor april formeel opzeggen. Dat heeft de club gedaan. Ajax benadrukt tegen De Telegraaf in gesprek te blijven met de familie over verdere stappen.