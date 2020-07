Directeur Paradiso: 'We kunnen het tot eind dit jaar redden, daarna is het onzeker'

'De belangrijkste onzekerheid is wanneer kunnen we weer beginnen', vertelt Kleiss aan AT5. 'En ja, daar is nog steeds geen uitzicht op. Het is natuurlijk duidelijk dat Paradiso een van de laatste locaties is die in de rij staat om volledig weer open te mogen kunnen. En nou is Paradiso juist een plek die pas leuk is als ie helemaal open kan.'

'Paradiso blijft voortbestaan, maar het gevaar is dat je tijdelijk moet sluiten en dan is er een heleboel verloren'

Afgelopen week kondigde de poptempel aan dat het 60 van de 230 banen wil schrappen. 'Hoe dan ook: ook al gaan we in oktober open, wat niet waarschijnlijk is, dan is er zoveel geld verloren dat je iets moet doen om de organisatie weer gezond te maken. Dat is ook helaas de reden voor zo'n reorganisatie. Wij zijn een instelling zonder winstoogmerk, dus het is niet de bedoeling dat er iemand rijk van wordt hier, maar het is de bedoeling dat we de organisatie weer gezond krijgen hier.'

Doemscenario

In het allerergste geval, waarbij de coronacrisis nog wellicht jaren aanhoudt, zal Paradiso enige tijd moeten sluiten. 'Dan is er nog steeds deze iconische poptempel. Maar dan is alles vernietigd. Al het menselijke kapitaal, alle kennis, de hele infrastructuur van bandjes, die hele keten van talent is dan allemaal weg. Dat zou verschrikkelijk zonde zijn.'

Maar zelfs als er in de toekomst weer optredens voor groot publiek mogelijk zijn, blijft het volgens Kleiss spannend, omdat internationale bands niet direct zullen gaan toeren. 'Hoe dan ook, Paradiso blijft voortbestaan, maar het gevaar is dat je tijdelijk moet sluiten en dan is er een heleboel verloren.'