Fietsers op J.P. Heijestraat en de Eerste van Swindenstraat de rijbaan op

De J.P. Heijestraat en de Eerste van Swindenstraat zijn volgende week als eerste twee straten aan de beurt. Voor enkele andere straten worden momenteel nog de verplichte verkeersveiligheid- en doorstromingstoetsen uitgevoerd.

'Fietsen en lopen zijn de meest populaire manieren van vervoer in de stad', aldus wethouder Dijksma (Verkeer en Vervoer). 'Daarom zorgen we dat fietsers en voetgangers voldoende ruimte krijgen. Ik ben er trots op dat we deze maatregel kunnen invoeren in het licht van de vraagstukken die er rondom openbare ruimte en corona liggen.'



De maatregel wordt alleen genomen in straten waar 30 kilometer per uur gereden mag worden, of de straat wordt met tijdelijke drempels veranderd in een 30 kilometer per uur-straat. De gemeente laat weten dat het vooral om straten gaat waar veel verkeer is, veel winkels of cafés zijn en waar de straatindeling relatief snel is aan te passen.

Andere mogelijkheden om meer ruimte te creëren zijn het invoeren van eenrichtingsverkeer voor voetgangers of het verplaatsen van objecten.