Ferrari bij nieuwe poging succesvol uit het IJ getakeld

Gisteren werd er al door duikteams van de brandweer en defensie naar het autowrak gedoken. Met behulp van de politiekraan zou de wagen boven water getakeld worden, maar dat bleek toch minder makkelijk dan gedacht. De auto ligt al enige jaren op de bodem en zit muurvast in het zand en de modder.



Het gaat om een Ferrari Mondial met bouwjaar 1987. De brandweerduikers vonden de wagen al op 17 juni. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie werd in kennis gesteld en om verder onderzoek te kunnen doen werd er op 29 juni opnieuw naar het voertuig gedoken. Maar door het zand en de modder was dat toen dus ook al zonder succes.



De restanten van de Ferrari worden door de politie op een andere plek onderzocht. Uitgesloten moet worden of de auto betrokken geweest is bij een misdrijf. Volgens een getuige is de auto jaren geleden als gestolen opgegeven.