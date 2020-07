Pride Amsterdam 2020 trapt af met fotoshoot: 'Zichtbaarheid in de stad, ondanks corona'

Vandaag wordt in Zaandam de fotoshoot gehouden voor de abri-campagne van Pride Amsterdam. Onder het motto 'Proud Faces of Pride' komen op digitale abri's in de stad portretten van personen, die elk op hun eigen manier een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van Pride Amsterdam.

Halverwege april maakte het bestuur bekend dat de 25e editie van de Pride in Amsterdam niet in gebruikelijke vorm kan doorgaan; het is niet mogelijk om dat te organiseren met inachtneming van de 1,5 meterregel. Daarom is voor dit jaar een alternatief programma bedacht, om in coronatijd alsnog zichtbaar te zijn in de stad.

Met de 'Proud Faces of Pride' campagne wil Pride Amsterdam alsnog die zichtbaarheid in de binnenstad creëren. Directeur van Pride Amsterdam Lucien Spee, maar ook diverse ambassadeurs van de Pride zoals Cornald Maas, Sipke Jan Bousema en Mieke Martelhoff zullen vandaag voor de camera staan.

Verder zal de Pride dit jaar in de stad zichtbaar zijn met een alternatieve Pride Walk. Van 25 juli t/m 2 augustus kan de 'Find All Flags Tour' worden gewandeld; een tocht waarbij wandelaars aan de hand van vlaggen door de stad worden geleid, langs plekken die voor de LHBTI+-gemeenschap belangrijk zijn. Ook is in die periode een openluchtexpositie te zien op de Dam. Daar komen de vlaggen te hangen van 73 landen waar homoseksualiteit strafbaar, inclusief tekst en uitleg. Die vlaggen zijn in voorgaande jaren meegedragen als 'flags of shame' tijdens de Pride Walk.

Digitaal zal Pride Amsterdam dit jaar zichtbaar zijn met Pride TV. In samenwerking met de Amsterdamse omroep SALTO zal negen dagen lang televisie worden gemaakt. Zo zal er een Pride talkshow worden uitgezonden, komen pride commissies als Trans Pride en Youth Pride aan het woord in reportages en zullen er films en concerten worden uitgezonden.

Woordvoerder Danny de Vries benadrukt dat deze editie van de Pride moet worden bestempeld als de 'corona-editie.' 'We zouden het 25-jarig jubileum tekort doen als we die laten doorgaan onder deze omstandigheden, dus alles wat is georganiseerd voor dit jaar is naar komend jaar verplaatst. De editie in 2021 beschouwen we dan ook als de échte 25e Pride.'