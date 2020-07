Zij aan zij op de Dam bij straatartiest

Steeds meer foto's en filmpjes van Amsterdammers komen onze kant op omdat ze zich zorgen maken over mensen die zich niet aan de anderhalve meter afstand kunnen of willen houden. Op de Dam werd bovenstaande foto gemaakt van mensen die zij aan zij keken naar een straatartiest.

Ook gisteren maakten we een item over de Wallen waar het sinds lange tijd zo druk was dat niemand zich aan de anderhalve meter afstand kon houden.

'Ik moet slalommend door de straten heen', vertelde Yet ten Hoorn, die woont op het Oudekerksplein. Als binnenstadbewoner geniet ze best van een beetje reuring, maar ze vindt het niet normaal dat ze gisteravond tijdens de coronacrisis onderstaande foto kon maken. Het is onmogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, dus draagt ze nu maar tijdens het lopen met de hond een mondkapje.