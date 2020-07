Nachtclubs zien 'feestfilmpjes' met lede ogen aan: 'Waarom zij wel?'

Het wordt overal drukker, niet alleen op straat maar ook in de kroegen. En daar gebeuren dingen die volgens clubeigenaren niet zijn uit te leggen.

AT5

Verschillende filmpjes en foto's circuleren op sociale media van feestjes in bars van hotels of in de kleinere feestcafés van de stad. Ze vallen verkeerd bij de nachtclubs die in ieder geval nog tot 1 september de deuren gesloten moeten houden. 'Het gevoel is vreselijk, een soort tweedeling, moedeloosheid. Een gevoel van: waarom zij wel?', vertelt Pim Evers, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Amsterdam. Volgens hem wordt er onder clubeigenaren onderling wel gesproken om dan zelf ook maar gewoon open te gaan, maar: 'Dat durft men toch niet, wel is iedere club bezig met een manier verzinnen waarop je toch iets zou kunnen', aldus Evers.

Quote 'Als jongeren out gaan bellen ze niet 112 want misschien krijg je wel 400 euro boete. Wij hebben in een club een vrij veilige omgeving' Pim Evers, Koninklijke Horeca Nederland

De uitgaansscene vindt al langer dat met goede ventilatie en strikte regels er weer iets van geëxperimenteerd moet gaan worden in het nachtleven. De illegale feesten, dit weekend nog in het Amsterdamse Bos, laat volgens Evers de noodzaak daartoe nog eens zien: 'Als jongeren out gaan bellen ze niet 112 want misschien krijg je wel 400 euro boete de man. Wij hebben in een club een vrij veilige omgeving, weten wat je moet doen als het fout gaat.'



Maar zolang het virus er nog is, zijn de vooruitzichten voor de branche niet echt rooskleurig. Evers: 'Stel nou dat we tot de conclusie komen, echt gefundeerd, dat het helemaal niet kan. Dan moet je de clubs gaan redden, want ze zijn aan het omvallen.'