12,8 miljoen euro cash in woningen: tot zeven jaar cel geëist tegen drugsverdachten

Het gaat om een van de grootste vangsten van cash geld ooit. In het najaar van 2019 troffen rechercheurs tijdens huiszoekingen in onder andere woningen aan de Erich Salomonstraat op IJburg en de Valkenburgerstraat maar liefst 12,8 miljoen euro aan. Vandaag was de tweede dag van de rechtszaak tegen de vier verdachten. Het gaat om twee mannen uit Albanië, een man en een vrouw uit Colombia. Zij stond bekend in de Amsterdamse drugsscene onder de naam Mama Colo of La Madre.

Bewijslast

Alle vier worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk witwassen. Het bewijs daarvoor is volgens het Openbaar Ministerie niet mals. 'De politie trof bij de huiszoekingen kasboeken aan met prijzen die overeenkomen met de prijs van een kilo cocaïne', vertelt de Officier van Justitie Hetty Hoekstra. Er lagen ook valse identiteitsbewijzen verstopt in pakken geld. 'Een vluchtpakketje', zegt Hoekstra.

Ook werden foto's van verschillende schepen en stickers van labels van bananendozen op versleutelde telefoons gevonden. Daarnaast zouden diverse afgeluisterde gesprekken te gaan over drugshandel. Ze spreken in gesluierde taal en spreken bijvoorbeeld van een groot feest. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat ze daarmee het verplaatsen van cocaïne bedoelen en het grote geldbedrag. 'Ik vind het knap dat je zo kan praten. Dat zou ik niet kunnen. Dat betekent wel dat ze elkaar lang kennen', zegt Hoekstra.

Onvoldoende bewijs voor handel in verdovende middelen

Volgens het Openbaar Ministerie bewijst dat dat ze deelname aan een criminele organisatie, maar er is onvoldoende bewijs dat ze ook handelde in verdovende middelen. 'De verdachten zijn nooit gezien in havens of met verdovende middelen. Het is niet uit te sluiten dat een andere groep bezig is geweest met de in-en uitvoer van verdovende middelen.'

De verdachten ontkennen dat ze deel hebben genomen aan een criminele organisatie.

Drugshandel Colombia

De politie kwam de groep op het spoor na tips over drugshandel vanuit Colombia. De bende zou volgens justitie geleid worden door een 53-jarige Colombiaanse vrouw, die ook al enige tijd in Amsterdam verblijft.