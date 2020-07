Advocaat: Colombiaanse 'La Madre' wist niet van miljoenen in koffers

De uit Colombia afkomstige Maria P. (53) wist niet dat zij koffers met miljoenen aan contant geld vervoerde van een vakantiepark in Zuid-Limburg naar Amsterdam, dat zegt haar advocaat Henk Koopman. De verdachte hoorde vandaag zeven jaar cel tegen zich geëist worden, maar zij ontkent geweten te hebben van de 12,8 miljoen euro cash die gevonden werd in woningen in de stad.

Maria P. wordt door de andere verdachten La Madre, ofwel De Moeder, genoemd. Volgens het Openbaar Ministerie is dat omdat de vrouw de leider is van een criminele organisatie. Maar haar advocaat beweert dat dat komt omdat ze al iets ouder is. 'Het is eigenlijk alleen een aanduiding voor de leeftijd.'

Koops vertelt hoe zijn cliënt de koffers met geld kwam halen in het vakantiepark, maar van de inhoud van die koffers had ze geen idee. 'Vindt u dat zo schuldig dan, koffers vervoeren? (...) Mijn cliënt is Colombiaanse, dat heeft ze ook op de zitting gezegd: "In mijn cultuur is het niet passend om dan te vragen wat erin zit".

Bekijk bovenstaande reportage over de rechtszaak van vandaag.