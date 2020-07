Fietsers moeten in Eerste van Swindenstraat de rijbaan op: 'Veel te gevaarlijk'

Op meerdere drukke plekken in de stad gaan fietsers de straat delen met automobilisten, zodat voetgangers ook op het fietspad kunnen lopen. Op die manier moet er voor iedereen voldoende ruimte zijn om zich aan de 1,5 meter afstandsregel te kunnen houden.

Gevaarlijke situaties

Maar het is wennen in de drukke straat in Oost. Veel fietsers voelen zich niet veilig op de rijbaan. 'Auto's zijn bezig met parkeren en niet met fietsers', vertelt een man die onderweg is naar de Dappermarkt. Een vrouw die haar auto parkeert in de straat zegt: 'Ik vind dat ze op het fietspad moeten. Ik vind het veel te gevaarlijk.'

Een voetganger denkt dat de nieuwe maatregel in de Eerste van Swindenstraat helemaal niet nodig is. 'Die 1,5 meter halen we sowieso wel. Daarvoor hoeven we niet op de autoweg te gaan rijden'.