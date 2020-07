Stad Youp van 't Hek in De Zwoele Stad: 'Aantal racisten in Nederland valt nogal mee'

In De Zwoele Stad vandaag cabaretier Youp van 't Hek en presentator Siham Raijoul. Over het Jeugdjournaal, Amsterdam, Veghel en het huidige racismedebat.

AT5 / Luuk Koenen

'Ik vind het wel leuk dat ik nog steeds veel mensen boos kan krijgen, dat vind ik wel een van de belangrijke onderdelen van een column ja', vertelt Van 't Hek op het Ajaxterras van het Internationaal Theater Amsterdam.



Al 34 jaar schrijft hij op vrijdag voor het NRC Handelsblad wekelijks zijn column voor in de zaterdagkrant: 'Ik heb een bepaald zicht op hoe de wereld in elkaar zit, mijn zicht. Ik zeg niet dat dat het goede beeld is, maar daar mag ik graag over schrijven.'



Op zijn 'zicht' op de wereld komt steeds meer kritiek. Een paar jaar geleden nog over het woordje 'pisnicht' in zijn columns, maar ook zijn visie op de ophef rond Veronica Inside moest het ontgelden, waarbij hij vooral zijn pijlen richtte op Arie Boomsma en Norbert ter Hall.



Van 't Hek: 'Ik vond die grap van Derksen ook niet goed, maar ik ben wel heel erg tegen het gaan bellen van adverteerders. Voor mij ben je dan zo'n zeikerd, zo'n verrader, zo'n lul, zo'n eikel.'

Quote 'Het kan dat iemand niet racistisch is, maar wel een racistische opmerking maakt' TV-PRESENtATOR SIHAM RAIJOUL

Siham Raijoul, die na elf jaar de overstap maakte van Het Jeugdjournaal naar SBS' Hart van Nederland, vraagt zich af of je überhaupt kon spreken van een grap. Zij ziet vooral dat mensen die voorheen hun mond hielden, nu opstaan: 'Het kan natuurlijk zijn dat iemand niet racistisch is, maar wel een racistische opmerking maakt en dat kan ook kwetsend zijn voor mensen.' De cabaretier erkent dat de tijden zijn veranderd, maar: 'Het aantal racisten in Nederland valt nogal mee en ik denk dat de partijen nu een beetje heftig tegen over elkaar staan en ik ben van de school: jongens, ook nog een beetje lachen met elkaar heh.'

Beeld: AT5 / Luuk Koenen

Quote 'En toen kwam die Diederik Ebbinge van de FC Watergraafsmeer' CABARETIER youp Van 't Hek

Echt lachen kon Van 't Hek dan weer niet om collega Diederik Ebbinge die van zich liet horen ('Youp, je bent de zelfgenoegzame kakker geworden waartegen je je hele carrière geageerd hebt’) na opnieuw een column over de reactie van de cultuursector op de coronacrisis. Van 't Hek: 'Ik had geschreven dat al die mensen zo raar deden. Iemand die had gehoord dat zijn toneelstukje niet doorging en die zei: 'Alsof er iemand is overleden.' Dan denk ik nou, dan heb je weinig dooien meegemaakt in je leven, dat bedoelde ik. En toen kwam die Diederik Ebbinge van de FC Watergraafsmeer, waar ze allemaal wonen, die ging dan in ene zeggen dat ik tegen cultuur zou zijn..gewoon lezen wat er staat.'



Kijk voor de hele aflevering van De Zwoele Stad de video bovenaan dit artikel.

🎧 Luister naar dit programma

Luister je liever naar deze aflevering? Dat kan. Dit programma bieden we, net als andere programma's, aan als audio via Spotify, Deezer, Apple Podcasts of Google Podcasts.