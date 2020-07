Bewoners Uiterwaardenstraat protesteren tegen verkoop sociale huurwoningen

Tientallen bewoners in en rond de Uiterwaardenstraat hebben vanmiddag gedemonstreerd tegen de verkoop van sociale huurwoningen bij hun in de buurt. Ze voelen zich in de steek gelaten door woningcorporatie De Key. 'Ik wil door mijn gezondheid graag naar een benedenwoning, maar het huis staat te koop, dat is voor mij dus niet te betalen', vertelt een bewoonster.

De woordvoerder van de actiegroep, Debbie de Rooij, vertelt dat ze door de verkoop onzeker is over haar woonsituatie in de toekomst. 'Ik maak mij heel erg zorgen over: kan ik als ik straks oud ben, ik ga over tien jaar met pensioen, hier dan nog wel blijven wonen? Kan ik in mijn eigen wijk blijven?' Bewoners van de Rivierenbuurt vinden dat het beleid van De Key zorgt voor segregatie. 'Op deze manier wonen de armen bij de armen in de buitenwijken, en de rijken met de rijken in het centrum van Amsterdam', zegt Boudewijn Ruckert van Actiegroep Te Koop. 'De corporatie bouwt elders woningen ervoor terug. Maar daar hebben wij dus niks aan.'

Het verkopen van deze sociale huurwoningen is volgens De Key de beste manier om meer, nieuwe sociale huurbouw bij te bouwen. 'Met de verkoop van één sociale huurwoningen kunnen we twee tot drie nieuwe sociale huurwoningen terugbouwen voor jongeren', zegt Vincent van der Horst van De Key. 'Dit is belangrijk, want wij zien dat jongeren met een beperkt inkomen in Amsterdam vrijwel geen plek vinden om te wonen.' 'In 2019 hebben we 363 woningen verkocht en 600 nieuwbouwwoningen opgeleverd. We houden ons daarbij aan de Amsterdamse prestatieafspraken. Eind 2022 hebben we in enkele jaren tijd 5000 nieuwbouwwoningen gerealiseerd', aldus Van der Horst van De Key.