Dit zijn de nieuwe regels voor het zoeken naar een sociale huurwoning

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in Amsterdam en omgeving gaat veranderen. De verandering is nodig, zo schrijft de gemeente, om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans op een woning te geven. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie.

Het voorstel voor een nieuwe verdeling is gisteren vrijgegeven. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen de 15 gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben.

Quote 'Zo kunnen we ervoor zorgen dat de sociale huurwoningen vaker terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben' laurens ivens, wethouder

'Het is mooi dat we met 15 gemeenten en 14 corporaties tot een andere verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen en dat alle inwoners hebben kunnen meedenken over de groepen mensen die voorrang zouden moeten krijgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de sociale huurwoningen vaker terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben', vertelt woonwethouder Laurens Ivens. Wacht-, zoek- en situatiepunten Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Wachtpunten blijven altijd behouden, tot het moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is. Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans te geven. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als diegene specifieke dringende omstandigheden heeft. De gemeente laat weten dat veel bewoners betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van de nieuwe methode. Bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde situaties zijn: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Woningzoekenden in zo'n situatie krijgen hiervoor dus situatiepunten, waardoor de kans op een nieuwe huurwoning groter wordt.

Punten Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en omstandigheden. Dit puntenaantal is bepalend voor de woningtoewijzing. Degene met het hoogste aantal punten krijgt de woning. Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.

Zoekpunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van dertig punten

Situatiepunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van twaalf punten Voor wie niet actief zoekt nemen de zoekpunten ook weer af. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand.