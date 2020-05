Ivens in De Balie Live: 'Vraag naar betaalbare huurwoningen blijft oneindig'

Wethouder Laurens Ivens gaat morgen met investeerders in gesprek. Hij hoopt dat zij nog steeds bereid zijn om grote aantallen woningen in aanbouw te nemen en wijst erop dat de vraag naar veel woningen nog niet is afgenomen.

Dat zegt Ivens tegen programmamaker Tim Wagemakers in het De Balie Live Stadsgesprek. 'Ik ga vragen, geloven jullie er ook nog in? Moet je nog doorgaan? Laten we wel wezen, de grote, hoge, dure koop- en huurmarkt, dat is misschien nu eventjes pittig. Maar de betaalbare huurwoningen en ook dus de middensegmenthuurwoningen, daar is een oneindig grote vraag naar. Dus dat zijn redelijk veilige beslissingen, om daar in te investeren.'

Volle bak

In totaal hoopt Ivens dat er de komende vijf jaar tienduizend middeldure huurwoningen in aanbouw genomen worden. Hij zegt dat de gemeente 'volle bak doorgaat' zodat de investeerders niet bang hoeven te zijn voor vertragingen. 'En dan is de vraag, willen jullie dat ook nog? En dan denk ik dat we er samen best wel uit kunnen komen.'

Ivens vertelt ook hoe hij omgaat met huurders die hun huur moeilijker kunnen betalen door weggevallen werk en waarom hij Airbnb heeft verboden in delen van het centrum.

Sportraad

Ook spreekt Wagemakers met Ageeth Telleman, voorzitter van de Amsterdamse Sportraad. Hoe gaat het sinds het uitbreken van de coronacrisis met de sportverenigingen in de stad? Onder leiding van Telleman maakt de Amsterdamse Sportraad een grootschalige inventarisatie. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat thuiszittend Amsterdam gezond blijft?