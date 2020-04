D66-fractievoorzitter in De Balie Live: 'Komende twee jaar in teken van coronacrisis'

De Balie-programmamaker Sophie Rutenfrans spreekt deze week in het Stadsgesprek met D66- fractievoorzitter Reinier van Dantzig en leerkracht in opleiding Emma Annaert.

Reinier van Dantzig loodste na de vorige verkiezingen D66 het Amsterdamse college in, maar bleef zelf in de raad. Hoe komt hij als raadslid, maar ook als ondernemer, de crisis door? En: door de Coronacrisis moeten er in Amsterdam de komende tijd harde keuzes gemaakt worden. Aan welke keuzes geeft Van Dantzig prioriteit? En hoe ziet hij de toekomst van de nu tijdelijk stilgevallen Amsterdamse economie voor zich?

Les-filmpjes

Emma Annaert was nét begonnen met de lerarenopleiding toen de 'intelligente lockdown' begon. Nu maakt ze les-filmpjes op Youtube voor de kinderen uit haar stageklas, en alle andere Amsterdamse kinderen. Hoe is ze op dat idee gekomen, en kan ze zo toch nog haar stage afmaken?

Annaert geeft aan dat het maken van de filmpjes voor de kinderen best leuk is, en dat de leerlingen ook enthousiast zijn. Ze heeft echter een probleem: Annaert is al weken bezig om in haar eigen keuken slijm te maken, maar het wil maar niet lukken. Ze doet een oproep aan alle Amsterdammers: stuur een goed recept in voor slijm.

Grootste zorg

Reinier van Dantzig vertelt dat hij opgelucht was dat het kabinet zo snel zorgde dat ondernemers hun personeel konden blijven betalen. 'Dat was mijn grootste zorg.' Hij zegt bezig te zijn met hoe zijn horecazaken eruit zouden zien in een anderhalve-meter-economie. 'Mogen mensen met vijf bij elkaar zitten? Hoe weet je of mensen niet een gezin zijn?'

Volgens Van Dantzig zou de gemeente moeten nadenken over welke regels omtrent het gebruik van de openbare ruimte opgerekt kunnen worden. Denk hierbij aan tijdelijk wat minder parkeerplaatsen, zodat er wat meer ruimte is om rijen voor winkels of horecazaken op te stellen. Of wat minder streng zijn op mensen die hun fietsen wat meer uit elkaar parkeren.

Denkkracht

'Maar we hebben de denkkracht nodig van alle Amsterdamse ondernemers – ik wil graag van hun horen: wat hebben jullie nodig om de boel weer op gang te brengen?', zegt Van Dantzig. 'Ik doe dan ook graag een oproep: heb je een idee over waar de gemeente mee moet helpen, stuur mij een mailtje.'

In reactie op de vraag wat hij vindt van de schatting van een aantal deskundigen (dinsdag in Het Parool) dat de gemeente 281,5 miljoen euro aan inkomsten zal mislopen dit jaar, geeft hij aan dat hij dat te voorzichtig vindt. 'We moeten vast stellen dat we de begroting echt opnieuw zullen moeten opbouwen. Ik vind een paar dingen daarbij heel belangrijk: het steunen van ondernemers en het steunen van de culturele sector. Als de stad straks weer open mag, moeten we zorgen dat de economie ook meteen weer van start gaat.'

Geen taboes

Hij vindt dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. 'En: bij het opnieuw opbouwen van de begroting zijn er geen taboes: alles ligt op tafel', zegt Van Dantzig. 'De komende twee jaar gaan volledig in het teken staan van deze crisis.'

Emma Annaert sluit het gesprek positief af: 'Het is ongelofelijk om te zien hoe veerkrachtig we zijn, en wat voor warme stad Amsterdam is.'

De Balie Live Stadsgesprek

Een wekelijks gesprek over de impact van de coronacrisis met Amsterdammers die met hun voeten in klei staan, dat ook wordt uitgezonden op AT5. In eerdere uitzendingen waren onder meer wethouder Rutger Groot Wassink en Sharon Dijksma, huisarts in opleiding Bernard Leenstra, ondernemer Riad Farhat en Ingrid Houtepen van Stichting Woon! te gast.