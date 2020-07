Het is ze eigenlijk verboden, toch doen ondernemers mee aan de Wallen Open Dagen

Lezingen, kijkjes achter de ramen of een gratis koffie. Zo moeten Amsterdammers kennis kunnen maken met hun Wallen, is de gedachte. Maar de open dagen zijn dit jaar omstreden. De gemeente verbood de editie dit jaar uit vrees dat het te druk zou worden.

Toch open

De een zal het een begrijpelijke beslissing vinden, maar zeker niet iedereen kan zich erin vinden. 'Ik heb niet de indruk dat het door de open dagen gigantisch druk is hier', zegt raamexploitant Frits Voet die toch enkele ramen beschikbaar heeft gemaakt voor publiek om binnen te kijken.

Maar dat steeds meer mensen De Wallen weten te vinden, kan ook hij moeilijk ontkennen. Ook de bezoekers die je voor corona regelmatig zag, zijn weer terug. 'Look, there is dogshit everywhere', zegt een Engelsman, vermoedelijk onder invloed. En als die een lichte duw krijgt: 'Don't push me away, dickhead.'