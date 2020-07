Ondernemers niet blij met nieuwe maatregelen op de Wallen: 'Hebben drukte juist nodig'

Vanmiddag was het nog niet heel erg druk op de Wallen. Maar de verwachting is dat zaterdag en zondag genoeg mensen de Wallen weer weten te vinden. En dus worden de bezoekersstromen scherp in de gaten gehouden dit weekend en geldt 's avonds in de stegen eenrichtingsverkeer. Als het toch te druk wordt, kunnen er straten worden afgesloten.

De maatregelen zorgen voor gemengde reacties.'Wie vond het te druk?', vraagt iemand die op de Wallen rondloopt zich hardop af. 'De gemeente en Halsema, ja. Maar de ondernemers niet. Die hebben het juist nodig.' Een bewoner snapt het juist heel goed. 'Als hier grote aantallen toeristen hutjemutje op elkaar door de buurt gaan struinen, zoals afgelopen weekend, dan is het vragen om problemen. Superstom.'

Open dagen

Ook besloot de gemeente de Wallen Open Dagen, die voor komend weekend op de planning stonden, te verbieden. En ook over dit besluit zijn de meningen weer behoorlijk verdeeld. 'Ja, die zijn verboden door de burgemeester, begrijpelijk', zegt de Wallenbewoner.

Cor van Dijk, voorzitter van BIZ Burgwallen, is minder te spreken over het besluit. 'In deze zware tijden laten ondernemers in het Wallengebied zien wat hoort: verschillende belanghebbenden van non-profit tot erotische ondernemingen werken samen met één gemeenschappelijk doel. De gemeente zou dit initiatief juist moeten ondersteunen in plaats van tegenwerken. De gemeente kan zich beter focussen op het helpen om dit initiatief in zo goed mogelijke banen te leiden. Anders vallen door toedoen van de gemeente alle kleine ondernemers om.'



In een brief vraagt Van Dijk de gemeente dan ook de open dagen toch door te laten gaan. Voor zover bekend is het besluit om de open dagen te verbieden echter nog niet teruggedraaid. Als het aan de Wallenbewoner die we spreken ligt, dan blijft dat zo: 'Wat we ook niet willen is dat we in een tweede lockdown komen. Daar zijn ondernemers ook niet bij gebaat. Bewoners niet, maar ondernemers al helemaal niet. Dus het is in ieders belang om voorzichtig te zijn.'