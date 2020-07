Corendonoprichter in De Zwoele Stad: 'Amsterdam had beter toeristenbeleid moeten voeren'

Zakenman Atilay Uslu en presentator Gwen van Poorten schuiven vanavond aan in De Zwoele Stad. Een gesprek over een verlaten stad, een imperium op zijn gat en veerkracht.

'Wat ik de afgelopen twintig jaar heb opgebouwd, kwam met een klap stil te liggen', vertelt Uslu, mede-oprichter van reisgigant Corendon. Dat het bedrijf nog bestaat mag een klein wonder heten: 'We hebben in Nederland drie vliegtuigen, wereldwijd 21 en die hebben de afgelopen drie maanden alleen maar gras gegeten. Zes hotels, waarvan drie in Amsterdam, en alles was gewoon dicht. Op een gegeven moment dachten we: 'Waar gaat dit heen?' Maar met steun van de overheid en leningen van de banken leeft Corendon nog, al verdwijnen er nu al 100 banen. 'Pijnlijk', zegt Uslu.Toch vindt hij deze tijd, waarin ook nog de overname van het grootste deel van zijn bedrijf door Sunweb vanwege mededingingsperikelen op losse schroeven staat, 'het mooiste moment van zijn ondernemerschap'.

Want ondernemers moeten doorgaan en niet stilvallen, volgens Uslu. Een eigenschap die hij terugziet bij zijn buurvrouw aan tafel, tv-maker Gwen van Poorten. Na haar tijd bij BNN/Vara's Spuiten en Slikken maakt zij nu haar eigen programma's voor haar 220.000 volgers op Instagram.

In coronatijd herontdekte ze haar eigen stad, maar heeft ook oog voor de andere kant van de medaille: 'De straten waren fantastisch, ik was lekker in m'n eentje hier aan het wandelen, maar je weet wel dat het aan de andere kant verschrikkelijk is.'

Toch is Uslu er nog altijd van overtuigd dat het voor corona niet zozeer te druk was, maar dat Amsterdam voorheen de verkeerde, overlastgevende toeristen aantrok: 'Amsterdam had beter beleid moeten voeren. Wie en wat zijn wij? En dat naar buiten toe ook laten zien: wij verwachten dit soort toeristen. Dan krijg je dat ook.'