Afvalwagen kan niet bij nieuwe containers komen: 'Geen Kattenburg, maar Rattenburg'

'Het is geen Kattenburg meer, het is Rattenburg', zegt een bewoner van de wijk in Oost. Om die overlast van onder andere ratten tegen te gaan besloot stadsdeel Centrum om de ondergrondse containers te plaatsen. Op sommige plekken zijn ze nog in aanbouw, bij Leeuwenwerf staan de nieuwe bakken er al een maand. 'Maar tot onze verbazing worden papier en plastic niet geleegd', vertelt buurtbewoner Tom Roes.