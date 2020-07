Talenten Ünüvar en Rensch verlengen contract bij Ajax tot 2023

De 17-jarige Ünüvar werd vorig jaar uitgeroepen tot Talent van de Toekomst. Hij doorliep vanaf 2011 de jeugdopleiding van Ajax en maakte afgelopen januari zijn debuut in het eerste elftal in de bekerwedstrijd Ajax – SV Spakenburg (7-0). In dat duel, wat tot dusver zijn enige optreden voor Ajax 1 was, wist de jeugdinternational direct een doelpunt te maken.

De eveneens 17-jarige Rensch speelt sinds 2016 in de jeugdopleiding van Ajax. De jeugdinternational kwam het afgelopen seizoen uit voor Ajax O19.