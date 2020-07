Portretserie gemaakt van bewoners Betondorp: 'Belangrijk dat zij elkaar leren kennen'

Fotograaf Koen Plate liet alle geportretteerden een glazen bol vasthouden, waarop hun lievelingsplek van de buurt geprojecteerd werd. Volgens Plate sprong er een thema uit: de liefde voor de buurt. 'Ik denk dat heel veel mensen echt van deze buurt houden. Het is dat dorpse binnen Amsterdam, dat vind ik heel bijzonder.'

Oude en nieuwe Betonners

Volgens Eric Meursing van Stichting Sociaal Kapitaal Amsterdam (SKA) kennen lang niet alle buren elkaar in Betondorp en juist dat vindt hij belangrijk. 'Er is een kloof ontstaan tussen oude en nieuwe bewoners en met deze foto's kan de geschiedenis worden doorgegeven aan de nieuwe Betonners.'

Op de expositie zijn onder andere Esther en Mathijs te zien. Ze wonen net vier maanden in Betondorp. Daarnaast hangen Piet en Aukje, die rond 1943 in Betondorp zijn komen wonen. Meursing vindt het belangrijk dat Esther en Mathijs in contact komen met Aukje en Piet. 'Omdat zij echt de geschiedenis en het geheugen zijn van Betondorp.' Hij hoopt dan ook dat Esther en Matthijs de nieuwe Aukje en Piet worden. 'Dat is toch een hele geinige gedachte', lacht Meursing.

Ook buurtbewoner Andy en zijn moeder vinden het initiatief heel belangrijk. 'We wonen pas tweeënhalf jaar in Betondorp.' Hij vindt het 'een eer dat hij nu al 'een beetje geschiedenis kan schrijven' in de buurt. 'Dit is een belangrijk iets, om elkaar ook beter te leren kennen. Dus we steunen van harte dit initiatief.'

In totaal zijn er 8 portretten gemaakt. Deze worden binnenkort opgehangen in de wijk.