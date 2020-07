Terugblik op 25 jaar Pride: veilig over straat, zelfcensuur en je seksualiteit ontdekken

Pride Amsterdam viert haar jubileumjaar, maar door de coronamaatregelen zonder groot feest. Gelukkig is er nog het gigantische archief van AT5 die er vanaf het prille begin bij is geweest. Met de LHBTI+-gemeenschap van nu, blikken we terug op 25 jaar Pride.

Mishel, Cherine, JeanPaul, Denise, Charlie, Isabel, Ricky en Rashida zijn onderdeel van de nieuwe generatie queers in de stad. Samen met hen, blikken we terug op het Amsterdam van toen. Ondanks dat Amsterdam bekend staat als gaycapitol van de wereld, is het ook hier niet altijd veilig genoeg om jezelf te kunnen zijn.

AT5 spreekt sinds de jaren 90 koppels uit de LHBTI+gemeenschap over nare gebeurtenissen die zij in de stad meemaken. De gemeenschap van nu herkent de angst, maar 'ik loop hand-in-hand als ik dat wil', zegt JeanPaul. 'Ik heb schijt, dan gaan we maar vechten.'