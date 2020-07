Nachtclub De School sluit de deuren

Nachtclub De School gaat definitief dicht. In een statement schrijft het management dat de financiële situatie het niet toelaat om door te gaan met de populaire uitgaansgelegenheid in West. Het café en restaurant blijven vooralsnog wel open.

Twee maanden geleden schreef De School nog op haar Facebookpagina dat het contract voor de huur van het gebouw verlengd was: 'De School blijft voorlopig bestaan. We zijn blij dat er ten minste nog vier seizoenen genoten kan worden in ons gebouw.' Maar nu blijkt dat een verzoek om de huur van het pand te verlagen niet gehonoreerd werd door de gemeente, zo schrijft de Volkskrant.

Begin juni barstte er ook een discussie los over een vermeend gebrek aan diversiteit rond de nachtclub. De club postte wel een bericht over het heropenen van het restaurant online, maar plaatste geen steunbetuiging voor de Black Lives Matter-protesten en dat kwam De School op zware kritiek te staan.

Gisteravond is het personeel van De School ingelicht over de sluiting.