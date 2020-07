Burgemeesters praten morgen over mogelijke extra coronamaatregelen

Dat meldt WNL. Eigenlijk zou het Veiligheidsberaad pas over een paar weken plaatsvinden, maar vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is ervoor gekozen om morgen al samen te komen. Of er daarna ook daadwerkelijk regionale maatregelen worden genomen is nog de vraag.

Halsema zit in het beraad als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam. Daarin zitten naast Amsterdam ook de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In het hele land zijn er 25 Veiligheidsregio's, de voorzitters daarvan zijn allemaal ook burgemeester van een van de gemeentes in die regio.