Halsema over drukte: 'Geen taboes op maatregelen als risico groter wordt'

Burgemeester Halsema's grootste zorg is de laksheid met de coronaregels in de privésfeer, maar ook de drukte in de binnenstad baart haar zorgen.

Burgemeester Halsema over druktemaatregelen

'De kans op doorbesmetten als er geen 1,5 meter afstand wordt gehouden is natuurlijk aanwezig en daar moeten we zeer alert op zijn', vertelt Halsema in de achtertuin van de ambtswoning in een toelichting op de aanscherping van de coronamaatregelen.



Toch vindt ze het te vroeg om te grijpen naar zwaardere middelen, zoals het bij voorbaat afsluiten van de Wallen of de Kalverstraat op drukke momenten: 'De Wallen is op dit moment geen besmettingshaard en dat geldt ook voor de Kalverstraat. Dan gaat het heel ver om maatregelen te treffen waar Amsterdamse ondernemers zo de dupe van worden zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Wat niet wegneemt dat er geen taboes zijn op de maatregelen die we moeten nemen op het moment dat het risico nog groter wordt.'

Quote 'Mijd drukke plekken en kom niet in het weekend' burgemeester Halsema tegen bezoekers

De burgemeester ziet dat vooral veel jongeren uit omringende Europese landen met eigen vervoer naar Amsterdam trekken: 'En het zijn natuurlijk vooral de jongeren die zich op dit moment in heel Europa en in Nederland weinig aantrekken van de anderhalve-meter-regel.' Het stadhuis doet er dan ook alles aan om de boodschap van vandaag ook in de Duitse, Franse en Engelse kranten te laten verschijnen.

Het is weer druk in de Kalverstraat

Quote 'Ik heb vakantie maar ik ben niet met vakantie' burgemeester halsema

In navolging van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, gaat ook Halsema zich in Den Haag hard maken voor een uitbreiding van de mondkapjesplicht, maar tempert ook de verwachtingen: 'Het kan op zijn best een aanvullende maatregel zijn op die plekken waar 1,5 meter afstand houden niet meer mogelijk is.' Met de opleving van het virus en de Pride alweer in aantocht, lijkt van een vakantie, die eerder deze week al werd onderbroken, weinig meer te komen. Halsema: 'Ik heb vakantie maar ik ben niet met vakantie, want ik ben gewoon in de stad en ik ga er maar vanuit dat ik deze zomer een beetje flexibel vakantie heb. Als het nodig is, dan ben ik er.'



Kijk voor het hele interview de video bovenaan dit artikel.