Opnieuw eenrichtingsverkeer in Kalverstraat vanwege drukte

De gemeente heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan ook vandaag eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat.

Er kan alleen vanaf de Dam richting het Muntplein gelopen worden. Volgens de gemeente ontstaat er op deze manier meer ruimte voor het winkelend publiek. Mocht het toch nog drukker worden, dan kan er 'gedoseerd' worden en in het uiterste geval wordt de straat tijdelijk afgesloten. Gisteren was er vanwege de drukte ook al eenrichtingsverkeer ingesteld.

Vanwege de al verwachte drukte dit weekend werden de Wallen ook extra in de gaten gehouden. Vrijdagavond en zaterdagavond werd er daar, zoals vrijdag al werd aangekondigd, eenrichtingsverkeer ingesteld. Gisteravond was het zo druk dat er ook stegen afgesloten werden. Voor vanavond zijn er nog geen maatregelen aangekondigd, maar mogelijk verandert dat later.

Gisteren zag het er rond 16.00 uur zo uit in de Kalverstraat: