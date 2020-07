Vuurwerkverbod aanstaande: 'Amsterdammers zullen er maling aan hebben'

Het is midzomer maar de jaarwisseling zorgt alweer voor kopzorgen. Amsterdammers mogen vanaf vandaag inspreken over het aanstaande afsteekverbod, vuurwerkverkopers kondigen vast gerechtelijke stappen aan.

Aanvankelijk was burgemeester Halsema niet enthousiast over een algeheel vuurwerkverbod in Amsterdam zonder dat een landelijk verbod dat ondersteunde. Maar de gemeenteraad wilde het en de koers naar een jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk is onverdroten ingezet.

Kopen, niet afsteken

Maar dat betekent dat Amsterdammers dit jaar wel Romeinse kaarsen en grondbloemen mogen kopen, maar ze niet mogen afsteken. Het kabinet namelijk heeft alleen een verbod afgekondigd voor zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen.



Volgens de twintig vuurwerkverkopers in de stad leidt de onduidelijkheid alleen maar tot een chaotischer verloop van de jaarwisseling. Als het verbod er daadwerkelijk komt, willen zij een schadevergoeding van de gemeente. Maar vooralsnog krijgen zij nul op het rekest en zeggen dan maar naar de rechter stappen.

Niet gehandhaafd

'Er zullen heel veel Amsterdammers zijn die nog niet weten dat er een afsteekverbod is', voorspelt vuurwerkverkoper Johan Witbaard. 'Heel veel Amsterdammers zullen er maling aan hebben. Heel veel mensen zullen geluisterd hebben naar de burgemeester die heeft gezegd dat er dit jaar toch nog niet gehandhaafd kan worden.'

Tot 6 september kunnen voor- en tegenstanders van een afsteekverbod van consumentenvuurwerk van zich laten horen. De APV moet daarvoor namelijk worden gewijzigd.