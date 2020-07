Stad Terugblik op 25 jaar Pride: Religieuze queers, bedreigingen en lesbisch uitgaan

Pride Amsterdam viert haar jubileumjaar, maar door de coronamaatregelen zonder groot feest. Gelukkig is er nog het gigantische archief van AT5 die er vanaf het prille begin bij is geweest. Met de LHBTI+-gemeenschap van nu, blikken we voor de tweede keer terug op 25 jaar Pride.

Mishel, Cherine, JeanPaul, Denise, Charlie, Isabel, Ricky en Rashida zijn onderdeel van de nieuwe generatie queers in de stad. Samen met hen, blikken we terug op het Amsterdam van toen. Gaan religie en homoseksualiteit samen? En hoe is dat met een bi-culturele achtergrond? Rashida komt uit de evangelische gemeenschap en kon daar met priesters en dominees over praten, maar 'het werd mij niet in dank afgenomen.'

Quote 'Waar vind ik precies wie ik ben binnen beide culturen?' ricky over zijn bi-culturele achtergrond en homoseksualiteit

Ricky vindt het lastig omdat zijn homoseksualiteit en cultuur recht tegenover elkaar staan. 'Waar vind je dan precies wie ik ben binnen beide culturen? Dat is waar ik erg tegenaan loop', vertelt hij. Cherine, die werkt als jongerenwerker en DJ, krijgt vanwege haar achtergrond bedreigingen op social media. 'Ik draaide twee jaar geleden op de Marokkaanse boot, maar als ik daaraan terug denk wordt ik best verdrietig.'