Lawaaidemonstratie tijdens Dodenherdenking terecht verboden door burgemeester

Burgemeester Van Aartsen heeft terecht gehandeld toen hij in 2018 een lawaaidemonstratie verbood die de Dodenherdenking had moeten verstoren. De Raad van State (RvS) heeft dat vandaag besloten nadat de betreffende actiegroep hoger beroep aantekende tegen een eerdere uitspraak van de rechter, die de burgemeester ook al gelijk gaf.

De actiegroep 'Geen 4 mei voor mij' wilde tijdens de twee minuten durende stilte op de Dam herrie gaan maken om zo de herdenking te verstoren. Toen het protest in eerste instantie verboden werd wilde de organisatie voorafgaand aan de stilte een luchtalarm laten afgaan, maar ook dat mocht niet van toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen. De kopman van de protestbeweging kreeg een gebiedsverbod opgelegd.

De dag voor de Dodenherdenking besloot een bestuursrechter dat dat verbod terecht was. Organisator Rogier Meijerink gaf aan alsnog door te willen gaan met dat protest, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. In onderstaande video is de reactie van Meijerink terug te zien.