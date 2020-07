Badr Hari en Rico Verhoeven stappen in december de ring in

Kickboksorganisatie Glory heeft in december een groot vechtgala gepland, waarbij ook Badr Hari de ring in zal stappen. Naast Badr zijn er gevechten van Rico Verhoeven en de Belgische zwaargewicht Jamal Ben Saddik.

Het is nog onduidelijk of Badr Hari het in een derde ontmoeting op gaat nemen tegen wereldkampioen Rico Verhoeven. Ben Saddik heeft namelijk meermaals aangegeven de wereldtitel van Verhoeven af te willen pakken. De kans bestaat dat de Golden Boy, zoals een van de bijnamen van Badr luidt, het tegen een andere tegenstander gaat opnemen.

Glory heeft nog niet bekendgemaakt waar het kickboksgala gehouden wordt. Mogelijk wordt er gekozen voor de Johan Cruijff Arena.

In december van het vorig jaar stonden Badr en Rico nog tegenover elkaar in de ring in de Gelredome. Badr Hari moest toen opgeven door een blessure aan zijn enkel.