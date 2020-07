Wachtlijst door 'overweldigend' aantal ex-coronapatienten dat plasma wil doneren

Een van hen laat aan AT5 weten dat hij pas op 28 oktober terecht kan, mede omdat hij niet eerder donor is geweest en eerst langs een keuringsarts moest. 'Ben dan wel benieuwd hoe het met de urgentie zit', zegt hij.

Antistoffen

In het bloedplasma van ex-coronapatiënten zitten antistoffen. Daarvan worden ampullen met een hoge concentratie gemaakt, die kunnen worden toegediend aan kwetsbare groepen zoals mensen die bijvoorbeeld een chemokuur ondergaan of een niertransplantatie krijgen. Omdat dit bij andere virussen werkt, verwachten onderzoekers van Sanquin en het Amsterdam UMC dat het ook effect zal hebben tegen het coronavirus.

Gisteren zei hoofdonderzoeker Hans Zaaijer dat hij nog hoopte op 8000 extra donoren. Hij denkt dat er op die manier levens gered kunnen worden.

Streven

Een woordvoerder van Sanquin zegt vandaag dat er een 'overweldigende hoeveelheid aanmeldingen' is binnengekomen de afgelopen dagen. 'Het streven is, dat mensen die plasma met antistoffen willen doneren, binnen twee weken terecht kunnen voor een afspraak. We zien nu dat op een klein aantal vestigingen, waaronder Amsterdam, de afspraken vol lopen.'

Daarom wordt ex-coronapatiënten nu via een pop-upscherm op de site van de bloedbank gevraagd om telefonisch contact op te nemen. 'Dan kijken we heel graag persoonlijk even of er een maatwerkoplossing gevonden kan worden.'