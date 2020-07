Bloedbank zoekt met spoed duizenden ex-coronapatiënten: 'Dit kan levens redden'

Bij bloedbank Sanquin hopen ze binnen korte tijd, zoveel mogelijk bloedplasma van herstelde coronapatiënten in te zamelen. Dit wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een medicijn dat, preventief of vlak na besmetting, het virus tegen kan gaan. Doel is om een tweede golf, die dit najaar wordt verwacht, voor te zijn maar daarvoor zijn nog duizenden donors voor nodig.

Michel Nijessen is één van de donors waar enorme vraag naar is. Hij is namelijk hersteld van corona, waardoor er antistoffen in zijn bloedplasma zitten. 'Ik ben zelf behoorlijk ziek geweest', zegt Nijessen. 'Mijn vrouw ook en dat heeft een behoorlijke impact gehad. Vandaar dat ik plasma geef, in de hoop dat dat voor andere mensen een oplossing kan zijn.'

Antistoffen

Van de antistoffen uit het bloedplasma van ex-coronapatiënten worden ampullen gemaakt met een hoge concentratie die kunnen worden toegediend aan kwetsbare groepen zoals mensen die bijvoorbeeld een chemokuur ondergaan of een nierstransplantatie krijgen. Omdat dit bij andere virussen werkt, verwachten onderzoekers van Sanquin en het Amsterdam UMC dat het ook effect zal hebben tegen het coronavirus.

Hoofdonderzoeker Hans Zaaijer denkt ook vooral aan ouderen. 'Stel dat het weer bijna misgaat in een verpleegtehuis, er begint een uitbraakje. Misschien kan je dan net op tijd zijn door alle mensen die nog niet getroffen zijn passief beschermd. Dat betekent dat je die antistoffen toedient en dan zijn ze ter plekke immuun of ze krijgen het maar dan in een heel erg milde vorm. Ik denk dat het levens kan redden'.

16.000 donoren

Het ministerie van VWS heeft Sanquin dan ook gevraagd vóór de herfst, wanneer een tweede golf wordt verwacht, in totaal 30.000 kilo bloedplasma van ex-corona patienten te verzamelen. Wat neerkomt op 16.000 donoren en dat kan nog wel lastig worden.

'We hopen dat we nog 8.000 extra donoren kunnen werven', zegt Zaaijer. 'Want realiseer je, Amsterdammers, het aantal infecties loopt al een beetje op. Als we in de herfst dichter bij elkaar gaan leven, vollere trams, vollere plekken, vollere scholen, het zou heel mooi zijn als we dan genoeg plasma hebben gegeven om de kwetsbare mensen te kunnen beschermen.'