Proef met mondkapjes in regio's als 'gedragsbeïnvloeding'

Ook RIVM-directeur Jaap van Dissel kwam aan het woord. Hij zei dat er volgens de deskundigen van het OMT ondanks nieuwe wetenschappelijke gegevens en rapporten nog steeds geen reden om het dragen van niet-medische mondkapjes landelijk te verplichten. 'Het wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor.'

Praten

Toch hebben verschillende Veiligheidsregio's aangedrongen op experimenten met mondkapjes. Die mondkapjes zijn dan volgens Van Ark bedoeld om het gedrag van mensen te beïnvloeden. 'Daar praten we over door.'

Bruls benadrukte dat het niet alleen om mondkapjes ging, maar ook om andere maatregelen. Hij zei dat de stijging van het aantal coronabesmettingen in bijvoorbeeld Amsterdam 'alarmerend' is. Over het verplichten van mondkapjes zei hij: 'Ik schat in, dat het op een paar plekken wel gaat gebeuren.' Dat moet dan nog deze zomer zo zijn.

Nieuwe maatregelen

Burgemeester Femke Halsema zei tegen verschillende media vandaag al dat ze morgen met nieuwe maatregelen zal komen. Eerder deze maand gaf ze aan dat ze zich in Den Haag hard wilde maken voor een uitbreiding van de mondkapjesplicht.