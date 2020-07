'Geen landelijke mondkapjesplicht, mogelijk wel lokaal'

Het kabinet is niet van plan om in het hele land in de openbare ruimte mondkapjes te verplichten. Wel zou het voor burgemeesters mogelijk worden om bepaalde plekken aan te wijzen waar het mondkapje wel verplicht is.

Dat meldt de NOS vanavond op basis van bronnen. Waarschijnlijk maakt het kabinet het nieuws morgen officieel bekend.

Advies

Daarnaast vindt er morgen een gesprek plaats tussen de verschillende burgemeesters. Zij praten dan ook over het advies van het Outbreak Management Team (OMT) over mondkapjes. De deskundigen hebben op verzoek van het kabinet opnieuw gekeken naar het nut van het dragen van mondkapjes, maar de inhoud van het advies is nog niet bekend.

Burgemeester Halsema zei vorige week, net als burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, dat ze zich in Den Haag hard wilde maken voor een uitbreiding van de mondkapjesplicht. Die geldt nu alleen in het openbaar vervoer. Wel temperde ze in een interview met AT5 de verwachtingen: 'Het kan op zijn best een aanvullende maatregel zijn op die plekken waar 1,5 meter afstand houden niet meer mogelijk is.'

Ondernemers

Ook meerdere ondernemers pleitten vorige week voor een mondkapjesplicht. 'Het eigenlijk een maatregel die heel goed te overzien is en die veel minder ver gaat dan andere maatregelen, die misschien wel nodig zijn', zei de voorzitter van MKB Amsterdam. Ondernemers op de Kalverstraat vonden het ook een goed plan en ondernemers op de Wallen zeiden dat het voor hen geen taboe meer was.

Het dragen van mondkapjes is op dit moment alleen verplicht in het openbaar vervoer. In veel andere landen bestaat er in bijvoorbeeld winkels wel een mondkapjesplicht.