Winkeliers Kalverstraat willen mondkapjesplicht: 'Toeristen vragen dat ook aan ons'

De VVD pleitte dit weekend er al voor om bijvoorbeeld de Wallen op de drukste momenten in zijn geheel af te sluiten. Volgens de ondernemers in de Kalverstraat was het eenrichtingsverkeer van afgelopen weekend geen succes omdat het publiek in 'een fuik' terecht kwam. Zij dringen in het overleg met de gemeente aan op een mondkapjesplicht.



'We zien in omringende landen dat iedereen dat heeft. De toeristen vragen ook aan ons: 'Waarom moet je hier geen mondkapje dragen in winkels en in winkelstraten? Wij zijn dat al gewend'', zegt Pauline Buurma, straatmanager van de Kalverstraat en de Heiligeweg.



Het afsluiten van de winkelstraat op de drukste momenten willen de ondernemers niet: 'Daar zijn we uiteraard niet voor, dat wil de gemeente ook niet, want de economische schade zou enorm zijn.'

Al erkent Buurma dat een algehele lockdown bij een sterke opleving van het coronavirus dat evenzeer zou zijn. De gemeente heeft al gezegd dat een mondkapje geen vervanging kan zijn als de 1,5 meter niet in acht kan worden genomen. Wat de precieze maatregelen dan wel zijn, waarover nu wordt overlegd, dat zal in ieder geval voor het weekend bekend moeten worden.