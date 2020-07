Raadsleden over massa's toeristen in de stad: 'Het pretpark is weer open'

De tienduizenden Amsterdammers die onlangs nog een petitie ondertekenden tegen de terugkeer van massatoerisme zullen de drukte van dit weekend met lede ogen hebben aangezien. Ook raadsleden Tiers Bakker (SP) en Daan Wijnants (VVD) schrokken hiervan, maar volgens hen is het nog niet te laat om het tij te keren.

Hordes toeristen en bezoekers wisten dit weekend de stad te vinden en zij zochten met het mooie weer massaal de binnenstad op. Onder meer in de Kalverstraat en ook in het Wallengebied werd eenrichtingsverkeer ingevoerd zodat er 1,5 meter afstand kon worden gehouden.

Gisteravond rond 23.00 uur werd het zo druk op de Wallen, dat de gemeente mensen via Twitter opriep het gebied te mijden.

Gebieden afsluiten

De VVD was blij met de door de gemeente genomen maatregelen. Maar toch was dat niet voldoende, vond raadslid Daan Wijnants. 'Het was nog steeds veel te druk.'

Hij stelt voor om op zulke piekmomenten bepaalde gebieden helemaal af te sluiten. Iets waar Tiers Bakker het nut niet van inziet.

'Het is geen Efteling'

'Ze blijven komen. Je kunt niet zomaar als de Efteling de boel afsluiten', aldus Bakker. 'Het ís geen Efteling dus daarom heeft dat geen zin. Je moet toch echt andere maatregelen treffen, die ervoor zorgen dat de situatie onder controle blijft en dat heeft de gemeente gedaan.'

Coffeeshops en ramen verplaatsen

Maar ook Bakker zag dat het te druk werd en hij wil, evenals de ruim 30.000 Amsterdammers die de petitie Amsterdam Heeft een Keuze ondertekenden, voorkomen dat het massatoerisme in de binnenstad weer oplaait.

Volgens hem is het zaak dat coffeeshops en de ramen van de Wallen worden verplaatst. 'Bijvoorbeeld naar de Zuidas, want daar hebben ze al een lange traditie van drugsgebruik.'

'Daar is de stad niet voor bedoeld'

Wijnants pleit eerder voor het inpandig maken van de ramen, zodat je kijktoerisme tegengaat. Coffeeshops in het gebied moeten als het aan hem ligt enkel nog Nederlanders toelaten. 'Dan zorg je ervoor dat je hier niet meer als groep Duitsers, Fransen of Belgen naartoe kan komen om hier gezellig een jointje te gaan roken. Daar is de stad niet voor bedoeld', aldus de VVD'er.