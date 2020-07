Mondkapjes niet verplicht, kabinet vraagt OMT wel om advies

Dat zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid volgens de NOS na overleg met de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde dat het kabinet het OMT, een groep deskundigen die adviezen geeft over maatregelen tegen het coronavirus , opnieuw om advies zou vragen.

Burgemeester Halsema zei deze week, net als burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, dat ze zich in Den Haag hard wilde maken voor een uitbreiding van de mondkapjesplicht. Die geldt nu alleen in het openbaar vervoer. Wel temperde ze de verwachtingen: 'Het kan op zijn best een aanvullende maatregel zijn op die plekken waar 1,5 meter afstand houden niet meer mogelijk is.'

Ook verschillende ondernemers pleitten deze week voor een mondkapjesplicht. 'Het eigenlijk een maatregel die heel goed te overzien is en die veel minder ver gaat dan andere maatregelen, die misschien wel nodig zijn', zei de voorzitter van MKB Amsterdam.

Grapperhaus riep Nederlanders nogmaals op om de anderhalve meter afstand te respecteren, volgens hem houdt nu zo'n 70 procent zich aan de coronaregels.